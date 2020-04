Mariele Sibum-Berentelg während der Online-Konferenz für eine operierte Lungenpatientin. Foto: Harener Gesundheitszentrum.

Haren. Mariele Sibum-Berentelg, vom Harener Gesundheitszentrum an der Emmelnerstraße in Haren ist Osteopathin und beschäftigt sich mit Komplementärmedizin. Auch sie betritt in Corona Zeiten neue „Online-Wege“.