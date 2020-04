In diesem Waldstück am Hasenkamp werden ab August 15 Kinder spielen und Neues entdecken. Foto: Stadt Meppen

Meppen. Der Waldkindergarten in Meppen startet seinen Betrieb am 1. August. Aktuell liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren, teilt die Stadt Meppen mit. So wurden in den vergangenen Wochen der Bau eines kindgerechten Bauwagens beauftragt und die Fläche im Waldgebiet am Hasenkamp hergerichtet. Anmeldungen werden bereits angenommen.