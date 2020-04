Meppen. Das Bürgertelefon des Landkreises Emsland ist die erste Anlaufstelle für Emsländerinnen und Emsländer, um ihre Fragen zum Coronavirus und den gültigen Regelungen zu stellen. Dürfen Hochzeiten gefeiert werden und wenn ja, mit wie vielen Personen? Wann bekomme ich einen Abstrich? Darf ich noch vor die Tür oder gilt eine Ausgangssperre?

Diese und zahlreiche weitere Fragen laufen beim Bürgertelefon Tag für Tag auf. Bis zu 460 Anrufe bearbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus den unterschiedlichsten Fachbereichen im Meppener Kreishaus stammen, zu Höchstzeiten, heißt es vom Landkreis Emsland. Besonders viele Nachfragen kämen, wenn neue Regelungen und Verfügungen erlassen werden. Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich auf einen Aufruf durch den Fachbereich Personal um Unterstützung beim Bürgertelefon freiwillig für diese Aufgabe gemeldet. Ein Pool von über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnte so gebildet werden.



Dazu gehört auch Basel Alshaqi, der eigentlich als Fallmanager im Jobcenter des Landkreises Emsland beschäftigt ist. Seit das Bürgertelefon mit dem ersten Coronafall im Landkreis Emsland Anfang März eingerichtet wurde, ist der 26-Jährige dort im Einsatz, auch an den Wochenenden. „Ich dachte, ich kann auch als Dolmetscher einspringen, wenn Menschen anderer Nationalitäten anrufen“, sagt Alshaqi, dessen Muttersprache Arabisch ist.

Anrufer suchen Bestätigung oder wollen sich beschweren

„Am Anfang war ich nervös, bis man merkt, die Anrufer sind oft viel aufgeregter“, berichtet Alshaqi. Die Begegnungen am Telefon sind so unterschiedlich wie die Menschen, die zum Hörer greifen. „Die meisten wollen in einer Situation Bestätigung, dass sie das richtig machen. Andere beschweren sich, weil sich jemand nicht an die Regeln hält“, sagt Alshaqi. Aber immer reagierten die Anrufer verständnisvoll, wenn eine Anfrage nicht aus dem Stand beantwortet werden könne, sondern dazu an die zuständige Stelle in der Kreisverwaltung weitergeleitet und dann ein Rückruf vereinbart werden müsse, sagt er.

Ein Telefonat ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben: „Eine Anruferin bedankte sich, dass ich ihr einfach nur zugehört habe“, so Alshaqi. Sie sei in einer extremen emotionalen Situation gewesen. „Ein naher Angehöriger war verstorben und sie wollte wissen, was bei der Beerdigung beachtet werden muss und was erlaubt ist“, sagt er.

Bevor er beim Bürgertelefon loslegen konnte, wurde er eingewiesen. Die eigens im Social Intranet, dem Whats App der Kreisverwaltung, eingerichtete Chat-Gruppe „Coronavirus-Bürgertelefon Infokanal“ halte alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgertelefons auf dem Laufenden. Aktuelle Informationen und Neuigkeiten zur dynamischen Entwicklung rund um die Corona-Pandemie werden hier gepostet und interne Rückfragen beantwortet, teilt der Landkreis mit.



Zwei-Schicht-System

Täglich je vier Personen sind im Zwei-Schicht-System von Montag bis Freitag im Einsatz. Die Frühschicht dauere von 8.30 bis 13 Uhr, die Spätschicht von 13 bis 18 Uhr. Am Wochenende hielten vier Personen von 9 bis 16 Uhr die Leitungen offen. „Wenn es ein geringes Anrufaufkommen gibt, kann man auch mal eher gehen. Umgekehrt reagieren wir hier schnell und flexibel, wenn es zusätzlichen Bedarf gibt“, erzählt Alshaqi von der Arbeit beim Bürgertelefon. Und weil keiner weiß, wie lange die Coronakrise wirklich anhält, ist die umsichtige Einteilung von Arbeitskraft wichtig: „Das Schichtsystem entlastet. Damit haben wir Energie für lange Zeit“, sagt Alshaqi.

Das Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr und an den Wochenenden von 9 bis 16 Uhr unter den Rufnummern 05931/445701 und 05931/445702 zu erreichen.