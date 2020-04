Meppen. Die Stadt Meppen distanziert ausdrücklich von der Kritik von Tierschützern. Diese hatte in einer Petition die Zustände in der Tierpension Holiday angeprangert. In Wirklichkeit kümmerte sich die Betreiber aber mit "Herzblut" um die Fundtiere.

