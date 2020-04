Meppen . Mit dem Frühlingsanfang beginnen nicht nur die Bäume und Blumen zu blühen, auch in der Welt der Tiere beginnt in dieser Zeit das neue Leben. Deshalb weist die Stadt Meppen auf die ab dem 1. April geltende Pflicht hin, Hunde beim Spazierengehen anzuleinen.

