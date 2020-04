Das Gesicht Esterfelds verändert sich - nicht nur hinsichtlich der künftigen Bebauung des Waldstadion-Areals. Foto: Tobias Böckermann

Meppen. Der bevölkerungsreichste Stadtteil Meppens wird zum Sanierungsgebiet: Per einstimmigem Ja zur Satzung hat der Ausschuss für Klima- und Umweltschutz die Weichen gestellt, um in Esterfeld umfangreiche Erneuerungen möglich zu machen. Die Gebäude sollen modernisiert werden, besonders in energetischer Hinsicht. Besitzer, die hier investieren, können damit rechnen, Geld zu sparen.