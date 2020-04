Meppen. Füreinander da sein – so lautet das Gebot der Stunde während der Corona-Krise. Das kann auch der Einkauf für Nachbarn, die sich in der Risikogruppe befinden, sein.

Mit der Solidaraktion #ELhältzusammen wollen wir in vielerlei Weise gemeinsam mit und für die Menschen hier in der Region Osnabrück Zeichen setzen. Zu den ersten Schritten gehörte, dass wir die Menschen hier in der Region über die Angebote und Leistungen der örtlichen Geschäfte und Gastronomie auf dem Laufenden halten. Die interaktive Karte dazu ist hier einsehbar. Dort können Sie als Geschäftsinhaber auch weiterhin Ihre Leistungen eintragen.

Jetzt wollen wir auch die Nachbarschaften miteinander vernetzen. Wenn Sie Mitmenschen Ihre Hilfe anbieten wollen, können Sie auch das in diese Karte eintragen. Andersherum können Sie dort auch nach Hilfe suchen, wenn Sie welchen benötigen. Sie gehören aufgrund Ihres Alters oder einer Vorerkrankung beispielsweise zur Risikogruppe und suchen jemanden, der Einkäufe für Sie erledigt? Dann können Sie dort Ihr Hilfegesuch eintragen.

Um besser in Kontakt zu kommen und nicht von Haustür zu Haustür gehen zu müssen, um Hilfe anzubieten, können Sie das nachfolgende PDF-Dokument auch einfach ausdrucken und in ihren Hausflur oder den Supermarkt hängen. Es gibt zwei Versionen zum Download - eine in Farbe und eine in schwarz-weiß.

Hier können Sie das PDF in Farbe herunterladen.



Hier können Sie das PDF in schwarz-weiß herunterladen.



Diese Vorlage zum Ausdrucken wird in den nächsten Tagen auch in der gedruckten Zeitung ausliegen.