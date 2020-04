Der Sherman-Kampfpanzer im Bestand des Imperial War Museums London trägt das Wappen der Garde-Panzerdivision, die an den Kämpfen um Lingen beteiligt war. Foto: Manfred Fickers

Haselünne. Tieffliegerangriffe auf Lingen und Haselünne kündigen am Ostermontag vor 75 Jahren, am 2. April 1945, die Ankunft der Alliierten Truppen im damaligen Landkreis Meppen an.