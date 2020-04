Eine Mischung einheimischer Wiesenblumen rund um eine von Blänken umgebene kleine Insel soll in Adorf die Artenvielfalt und die Wiesenvögel fördern. Die Fläche wurde 2019 mit Hilfe von Ersatzgeldern angekauft und angesät. Archivfoto: Tobias Böckermann

Meppen. Eingriffe in Natur und Landschaft müssen ausgeglichen werden – in der Regel durch Ersatzmaßnahmen an Ort und Stelle. Wo das nicht gelingt, kann der Verursacher auch Ersatzgeld zahlen, das dann an anderer Stelle für den Naturschutz eingesetzt wird. 2019 waren das im Emsland drei Millionen Euro.