Meppen. Auch die Meppener Comedy-Nacht muss aufgrund des Coronavirus ihren ursprünglichen Termin verschieben. Die Veranstaltung findet nun am Samstag, 7. November 2020, um 20 Uhr im Showroom des Autohaus Kemper in Meppen-Nödike statt.

Sicher ist jetzt schon: Tino Bombelino und Jan Overhausen, die für den ursprünglichen Termin am 4. April zugesagt hatten, werden auch am 7. November dabei sein. Mit Comedian Lukas Wandke laufen die Terminabsprachen noch; Benni Stark musste für den neuen Termin absagen. "Für ihn wird mindestens ein neuer Künstler oder eine neue Künstlerin im Programm nachrücken", schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.



Die bereits gekauften Tickets bleiben gültig, können aber auch erstattet werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, schon jetzt Karten für den neuen Termin zu erwerben. Die Preise sind gleich geblieben: 20 Euro für Normalzahler, 13 Euro für Schüler und Studenten (Abendkasse 25 Euro bzw. 18 Euro). Zum Osterfest gibt es darüber hinaus einige Aktion: Bei Online-Bestellungen entfallen die Versandkosten, bei der Bestellung von fünf Tickets per Mail (bestellung@klapheckeevents.com) oder Telefon (05931 4969659) gibt es das sechste Ticket gratis dazu.

Karten gibt es weiterhin auch zu den aktuellen Öffnungszeiten an den Vorverkaufsstellen Autohaus Opel Kemper, Kiosk Süße Ecke (Meppen), Stadtkiosk Julius Frilling Meppen, Tourist-Information Meppen (TIM), Touristikverein Haren, Lingen Wirtschaft & Tourismus GmbH und bei der Stadt Haselünne Tourist Information. Für weitere Fragen steht der Veranstalter Klaphecke Events unter info@klapheckeevents.com und telefonisch (05931/4960659) zur Verfügung.