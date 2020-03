Wer Lebensmittel übrig hat, sollte sie teilen, bevor sie im Müll landen. Das ist der Ansatz der Meppener Initiative. Symbolfoto: Angelika Hitzke

Meppen. Die Zahlen sind alarmierend. Laut einer Studie des World Wildlife Funds (WWF) landen weit mehr als 18 Millionen Tonnen an Lebensmitteln pro Jahr in Deutschland in der Tonne. Pro Sekunde würden unnötigerweise 313 Kilo genießbare Nahrungsmittel im Müll entsorgt. Achtlos. Ein Kommentar.