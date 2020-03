Meppen. Die Tafel in Meppen musste wegen des Coronavirus' schließen. Das stellt eine Großfamilie aus der Kreisstadt vor große Probleme. Doch nun gibt es Hilfe und Unterstützung für die Mutter und ihre acht Kinder von engagierten Bürgern aus Meppen.

