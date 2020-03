Meppen. Die in Deutschland heimischen Fledermausarten stellen nach Angaben des Naturschutzbunds (Nabu) keine Gefahr der Übertragung des Coronavirus dar.

Die Herkunft des aktuellen Corona-Virus (Sars-CoV-2), mit dem sich zuerst Personen auf einem Wildtiermarkt in China infiziert hatten, ist noch nicht abschließend geklärt. Trotzdem werden immer wieder allgemein Fledermäuse als Übertragungswirt auf den Menschen genannt.

Der Naturschutzbund weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass es weltweit über 1400 Fledermausarten gibt und die 25 in Deutschland heimischen Arten kein Reservoir für Corona-Viren darstellten. Es bestehe daher keine Ansteckungsgefahr für Menschen, wenn die Fledertiere ihre Sommerquartiere in Häusern beziehen.



Sommerquartiere

„Wenn jetzt die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, kehren unsere heimischen Fledermäuse aus ihren Winterquartieren in Höhlen, Stollen und Kellern zurück und beziehen ihre Sommerquartiere in Baumhöhlen oder Dachstühlen und Gebäudespalten“, schreibt der Nabu. Es hätten sich bereits besorgte und verunsicherte Hausbesitzer gemeldet, die eine Übertragung des Coronavirus durch Fledermäuse befürchteten. „Es besteht keine Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus, wenn Fledermäuse ein Haus als Quartier mitbenutzen“, beruhigt Katja Hübner vom Nabu-Regionalbüro Emsland / Grafschaft Bentheim.

„Unsere 25 heimischen Fledermausarten sind andere Arten als die in China vorkommenden Fledertiere“, erklärt die Naturschützerin. „Alle bisher beschriebenen Coronaviren und auch Sars-CoV-2 konnten bei heimischen Arten noch nicht nachgewiesen werden.“ Der Nabu appelliere deshalb an alle Hausbesitzer, „die faszinierenden, gefährdeten und streng geschützten Arten weiter in ihr Haus zu lassen".

Schutzmaßnahmen

Ziehen Fledermäuse auf den Dachboden oder in ein Spaltenquartier am Haus, kommt es in der Regel zu keinem direkten Kontakt zwischen Mensch und Tier. Sollte aber doch einmal eine verletzte oder geschwächte Fledermaus gefunden werden, sind beim Umgang immer generelle Schutzmaßnahmen (besonders das Tragen von Handschuhen) erforderlich - schon deshalb, weil die verängstigten Tiere beißen können.

Die Tiere sollten dann schnellstmöglich an einen Fledermausspezialisten übergeben werden, da für die artgerechte Versorgung Spezialkenntnisse erforderlich sind. Im Emsland nimmt Karin Schaad (Telefon 05931 17519 oder 0151 15902708) solche Tiere in Pflege und steht für Beratungen von Hausbesitzern zur Verfügung.