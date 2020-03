Meppen. Der Landkreis Emsland weist per Allgemeinverfügung an, sämtliches gehaltenes Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) einzustallen.

Eum nemo at aut aut. Autem odit nihil harum natus doloribus sit in. Et omnis ut quae.