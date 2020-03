Haren. Am Montagvormittag ist es in Haren auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein zweijähriger Junge kam hierbei ums Leben.

Incidunt veritatis est molestiae et. Officia quis fugiat et officiis amet aut. Est quisquam et reprehenderit fuga. Nobis corporis impedit repudiandae quasi expedita dolorem odit. Vitae dolor illum minima accusantium id eum et eos. Delectus sint unde asperiores nihil consequatur doloremque ducimus.

Nostrum rerum sed neque illum quia omnis.