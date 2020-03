Meppen. Mit 23 Millionen Euro fördert der Bund Maßnahmen auf der Wehrtechnischen Dienststelle: Für April ist die Vergabe eines Bauauftrages des Landes Niedersachsen an ein Bauunternehmen für die Sanierung der Lösch- und Trinkwasseranlage auf der WTD 91 in Meppen geplant.

