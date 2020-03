Meppen. Die Wertstoffhöfe und Zentraldeponien sind zwar geschlossen, gelbe Säcke und Restabfall-Zusatzsäcke sind aber weiterhin erhältlich und werden regulär über die Abfuhr entsorgt.

