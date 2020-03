Meppen. Jetzt gibt es auch innerhalb der Belegschaft der Wehrtechnischen Dienststelle 91 in Meppen einen bestätigten Corona-Infizierten. Das hat am Samstag ein WTD-Sprecher unserer Redaktion auf Anfrage gesagt.

