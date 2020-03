Meppen. Damit die Arbeitsfähigkeit auf den Zentraldeponien für die öffentliche Abfuhr (Daseinsvorsorge) erhalten bleibt und im Hinblick auf die Erlasslage des Landes Niedersachsen bleiben die 52 Wertstoffhöfe des Landkreises Emsland und die Zentraldeponie in Flechum bis einschließlich 18. April geschlossen.

