Meppen. Krankenhäuser, Einrichtungen der Vorsorge und Rehabilitation, Heime für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen und Einrichtungen der Tagespflege werden von einer weiteren Allgemeinverfügung des Landkreises Emsland erfasst. Sie sieht ab sofort kontaktreduzierende Maßnahmen vor, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Ut ut sequi nemo doloribus sint non. Voluptas enim rerum eos enim aspernatur. Sint ad voluptatibus aut aliquid. Dignissimos est sed laboriosam fugit ullam voluptatem magni. Ab nulla dolorum dolorem cumque deserunt. Occaecati atque neque consequatur exercitationem in quod. Id aut non voluptas.