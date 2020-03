Das Team von "Unikate und Herzkleider": Josi Hoetz (v.l.), Thekla Hoetz und Margret Rübertus mit Hund Felix in den neuen Verkaufsräumen. Foto: Bianca Meyering

Meppen. Nach dem Umzug in die neuen Geschäftsräumen am Markt 5 in der Meppener Fußgängerzone präsentiert sich die Firma "Unikate - Die Textilwerkstatt" mit dem neuen Namen "Unikate und Herzkleider". Wegen der Corona-Krise ist das Geschäft zurzeit geschlossen.