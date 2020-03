Der Landkreis schließt für den Publikumsverkehr. Foto: Ludger Jungeblut

Meppen. Die Verbreitung des Corona-Virus macht weitere Maßnahmen notwendig, um den Dienstbetrieb in der Kreisverwaltung in Meppen und an den Standorten in Aschendorf und Lingen sicherstellen zu können. So bleiben die Kreishäuser in Meppen, Aschendorf und Lingen ab Mittwoch (18. März 2020) geschlossen.