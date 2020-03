Meppen . In diesem Jahr hatte der Schützenverein Rühle 1930 geplant, sein 90-jähriges Jubiläum zu feiern. Dazu sollte es am Schützenfestsonntag, 12. Juli, einen Sternenmarsch mit vier Gastvereinen aus Emslage geben. Dass das Schützenfest an diesem Wochenende im Juli stattfinden kann, glaubt Geschäftsführer Hermann Otten nicht.

