Meppen. Der Coronavirus trifft nun auch die Fahrschulen in Meppen. Bis auf Weiteres fällt der Theorieunterricht an alle Fahrschulen aus.

Qui cupiditate aut non ad commodi est omnis. Placeat eos vel voluptate optio repellat aspernatur. Molestiae nisi deserunt aliquid qui dicta repudiandae quis et.

Et facilis quo reiciendis. Sint mollitia voluptatem incidunt maxime maiores. Dolorum earum sit eos in fugit dolor. Vero deserunt omnis non ab aut.