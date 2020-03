Meppen. Die Stadt Meppen beschränkt ihr Service-Angebot ab sofort auf Onlinedienste: Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden ab sofort nur noch online beantragt werden. Außerdem sind alle öffentlichen Sitzungen städtischer Gremien abgesagt.

