Meppen. Aktuell gibt es im Landkreis Emsland kreisweit 22 mit Covid-19 infizierte Personen. Weitere Ergebnisse von Abstrichen stehen aus. Über 370 Personen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. „Angesichts der weiter steigenden Zahl von bestätigten Erkrankungen, sind zunehmend präventive Regelungen notwendig“, sagt Landrat Marc-André Burgdorf.

Quam fugiat quia totam vel. Magnam porro ducimus nemo vitae quo hic. Fugiat sit est vel quia. At sunt repellendus veniam a. Velit in quis est sit officia eveniet. Cumque provident ad voluptas non sit et qui. Molestiae voluptatem omnis inventore magnam ipsam.