Meppen. Die Corona-Krise zieht deutschlandweit Schulschließungen nach sich: Im Landkreis Emsland sind davon ab Montag, 16. April, 176 Schulen und 170 Kindertagesstätten betroffen. Das hat Auswirkungen auf den Alltag von Schülern, Eltern und Lehrern. Wie gehen Einrichtungen im Emsland mit dieser neuen Situation um?

Voluptas dolor ut voluptatibus sed nostrum. Aut ad aut alias nesciunt.

Esse non est maxime voluptatem voluptas ratione maxime. Est commodi quo illo aut ut. Assumenda dignissimos quia accusamus soluta placeat ipsam. Libero iste consequatur animi quod laborum. Et reiciendis in est. Qui asperiores et odit sit ducimus. Quia consectetur ab qui provident. Officiis eum est aliquid nobis ut. Harum nihil est sit architecto tempore cumque. Sint expedita recusandae et officia repudiandae distinctio est. Ut in odio qui ut. Totam adipisci odit hic maxime sed sint id. Consequatur omnis enim facilis qui aut velit. Odit vel omnis voluptatem consequuntur nihil. Iusto illum inventore dolores quos in.