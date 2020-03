Meppen. Auch der Ev.-lutherische Kirchenkreis Emsland-Bentheim schließt sich grundsätzlich den Empfehlungen der Hannoverschen Landeskirche an, die seit gestern den Umgang mit der Corona Gefahr regeln. Wie Superintendent Bernd Brauer in Meppen bekanntgab, werden alle Kirchenkreisfreizeiten bis zum Sommer abgesagt.

Das betreffe auch die Ski-Freizeit und den Jugendgruppenleitergrundkurs auf Hallig Hooge in den Osterferien. Die Teilnehmer würden alle benachrichtigt. Auch empfehle die Kirchenkreisleitung, auf die klassischen Abschlussfreizeiten vor der Konfirmation zu verzichten. In den Gemeinden sollten keine großen Veranstaltungen stattfinden und keine Konzerte. Auch Chorproben sollten abgesagt werden. Nur notwendige Treffen sollten in den Gemeinden und auf Kirchenkreisebene stattfinden.

Konfirmationen

Wichtig ist dem Superintendenten, dass in den 27 Kirchengmeinden keine Konfirmation ausfällt oder abgesagt wird, sondern in Absprache mit den Eltern eine Lösung angestrebt wird. So könnten Konfirmationen entweder ohne Abendmahl oder gesondert nur mit Eltern und Paten gefeiert werden. Auch könnten große Konfirmationsjahrgänge auf mehrere Gottesdienste aufgeteilt werden. Den Gemeinden, die bereits in den nächsten Wochen Konfirmationen geplant haben, rät Brauer unter Umständen eine Verschiebung auf Himmelfahrt oder Pfingsten mit den Eltern abzustimmen.

Nachtragshaushalt

Da unter den gegebenen Umständen auf einzelne Gemeinden oder den Kirchenkreis Stornierungskosten für abgesagte Freizeiten zukommen können, hat der Kirchenkreisvorstand im Nachtragshaushalt vorsorglich Mittel einstellen lassen. Die Kirchenkreisleitung gehe aber zum derzeitigen Zeitpunkt davon aus, dass die Sommerfreizeiten stattfinden könnten. Auch der normale Sonntagsgottesdienst stehe zur Zeit nicht zur Debatte.