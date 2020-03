Meppen. Der Bischof empfiehlt und es ist sein ausdrücklicher und dringender Wunsch, jede Bildung von Gemeinschaft zu lassen. Das heißt ganz konkret, dass ab sofort keine Gottesdienste mehr stattfinden. Auch der Ev.-lutherische Kirchenkreis Emsland-Bentheim schließt sich dem an.

Wegen der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus hat das Bistum Osnabrück die Kirchengemeinden und Einrichtungen des Bistums Osnabrück von der Feier von Gottesdiensten bis einschließlich Palmsonntag (5. April) „grundsätzlich abgeraten“. „Die gegenwärtige Situation erfordert außergewöhnliche Schritte, die zu gehen uns allen viel abverlangt“, schreibt Bode in einem Brief an die Gemeinden. Die Schritte seien aber aus Solidarität mit den durch das Virus am meisten Gefährdeten und Betroffenen notwendig. Ab kommenden Montag bleiben auch die 223 Kindertagesstätten und die 16 katholischen Schulen des Bistums in Niedersachsen bis Mitte April geschlossen.

Risikopotentials

Aufgrund des besonderen Risikopotentials seien Gottesdienste in Krankenhäusern, Altenhilfe- und Pflegeeinrichtungen im Bistum Osnabrück „bis auf weiteres abzusagen“, heißt es in dem Brief an die Gemeinden und Einrichtungen. Beerdigungen können nach aktuellem Stand nur in einem kleineren Rahmen stattfinden. Vor Ostern geplante Taufen und Trauungen seien nach einem Gespräch mit den betroffenen Familien zu verschieben. Auch kirchengemeindliche Veranstaltungen vor Ostern sind laut Bistum abzusagen oder zu verschieben, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. „Pfarrheime und Jugendheime dürfen für Veranstaltungen und Versammlungen jeglicher Art nicht zur Verfügung gestellt werden.“

Laut Bischof Bode gibt es in der derzeitigen Situation für keinen Katholiken eine Verpflichtung zum Besuch von Gottesdiensten im Sinne der Sonntagspflicht. Als Alternative empfiehlt der Bischof die Nutzung medialer Gottesdienstangebote und das persönliche Gebet.

Konfirmationen

Wichtig ist dem Superintendenten des Ev.-lutherische Kirchenkreis Emsland-Bentheim, Bernd Brauer, dass trotz der abgesagten Gottesdienste in den 27 Kirchengmeinden keine Konfirmation ausfällt oder abgesagt wird, sondern in Absprache mit den Eltern eine Lösung angestrebt wird. So könnten Konfirmationen entweder ohne Abendmahl oder gesondert nur mit Eltern und Paten gefeiert werden. Auch könnten große Konfirmationsjahrgänge auf mehrere Gottesdienste aufgeteilt werden. Den Gemeinden, die bereits in den nächsten Wochen Konfirmationen geplant haben, rät Brauer unter Umständen eine Verschiebung auf Himmelfahrt oder Pfingsten mit den Eltern abzustimmen.

Nachtragshaushalt

Da unter den gegebenen Umständen auf einzelne Gemeinden oder den Kirchenkreis Stornierungskosten für abgesagte Freizeiten zukommen können, hat der Kirchenkreisvorstand im Nachtragshaushalt vorsorglich Mittel einstellen lassen. Die Kirchenkreisleitung gehe aber zum derzeitigen Zeitpunkt davon aus, dass die Sommerfreizeiten stattfinden könnten. Die Gottesdienste fallen alle bis mindestens 19. April aus.