Meppen. Der Landkreis Emsland hat vor dem Hintergrund der Bedrohung durch den Conoravirus eine Allgemeinverfügung erlassen.

Danach ist die Durchführung von öffentlichen und nichtöffentlichen Großveranstaltungen auf dem Gebiet des Landkreises Emsland mit einer Teilnehmerzahl mit mehr als 1000 Personen mit sofortiger Wirkung verboten.

Für den Fall der Zuwiderhandlung wird angedroht, dass die Teilnehmer des Veranstaltungsortes verwiesen werden. Veranstaltungen auf dem Gebiet des Landkreises Emsland mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 100 Personen sind mit sofortiger Wirkung unverzüglich beim Gesundheitsamt des Landkreises Emsland schriftlich vom Veranstalter anzuzeigen.



Per Allgemeinverfügung des Landkreises gilt zudem jetzt: Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet oder des besonders betroffenen Gebiets Einrichtungen wie Kitas und Kinderhorte, erlaubnispflichtige Kindertagespflegestellen, Schulen, Tagesbildungsstätten sowie betriebserlaubte Einrichtungen (stationäre und teilstationäre Erziehungshilfe), stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe wie Heime für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen, stationäre Einrichtungen der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Berufsschulen und Hochschulen sowie Landesbildungszentren mit allen ihren Angeboten nicht besuchen.

Kein Solilauf

Unterdessen werden als Vorsichtsmaßnahme immer mehr Veranstaltungen in der Region abgesagt. Auch Bischof Bode hat alle Veranstaltungen bzw. Besuche im Rahmen der Firmung und Visitation für die Dekanate Emsland-Nord und -Mitte unterbrochen. So entfällt zum Beispiel der für den 14. März vorgesehene Besuch der Wärmestube in Meppen.

Der Solidaritätslauf für das Misereor-Projekt „Flüchtlingsarbeit im Nahen Osten“, der für Sonntag, 15. März, geplant war, ist von beiden Dekanaten ebenso abgesagt worden.