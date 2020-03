Hase-Hubbrücke in Meppen bleibt weiterhin in Betrieb CC-Editor öffnen

Die Hase-Hubbrücke in Meppen wird länger in Betrieb bleiben als gedacht. Foto: Hermann-Josef Mammes

Meppen . Seit die Hase-Hubbrücke in Meppen wieder in Betrieb ist, müssen sich Autofahrer auf Wartezeiten von teilweise 20 Minuten und länger einstellen. Eine Ende ist auch in dieser Woche nicht in Sicht.