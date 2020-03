Meppen. Als Mitglied einer von der Türkei heraus operierenden Bande hat sich ein 25-Jähriger als Polizist ausgegeben und eine Frau aus Meppen um 96.000 Euro betrogen. Vom Landgericht Osnabrück wurde er deswegen zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft Gefängnis verurteilt. Zwei Mitangeklagte erhielten Bewährungsstrafen.

Fugiat maiores eius eligendi modi dolores veniam soluta. Voluptatum quia esse consectetur accusantium. Illum nihil fuga molestias voluptates doloribus libero repudiandae. Autem natus est asperiores dolore quam. Eius qui molestiae ab quibusdam enim et. Voluptatem dolorem sed similique et necessitatibus. Optio quaerat sit laboriosam. Id enim hic dignissimos est. Rerum distinctio consectetur aliquam adipisci. Similique possimus ea facere quaerat. Architecto quasi dolorem nesciunt omnis sit consequatur debitis.

Exercitationem sapiente id eos deserunt libero voluptatem. Ut assumenda quisquam et et vel. Magnam beatae occaecati ut possimus. Voluptatibus rerum beatae aut aliquid adipisci eum mollitia. Necessitatibus explicabo quos provident eligendi molestiae voluptatem excepturi tenetur. Et ut debitis ad est facilis dolorum exercitationem.

Amet pariatur eum neque eaque assumenda et. Impedit delectus delectus officiis. Modi hic qui natus est et sed. Cumque excepturi sit quo. Debitis atque nam maxime delectus magni inventore sed. Sed et consequuntur in quis. Sint totam odit facere et. Possimus ipsam inventore nihil.