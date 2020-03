Über einen Ideenwettbewerb werden Vorschläge gesucht, wie die Stadt Meppen noch attraktiver werden kann. Foto: Mammes

Meppen . Die Stadt Meppen wird in diesem Jahr zum ersten Mal den Wettbewerb "Deine Idee für Meppen" ausschreiben. Alle zwei Jahre soll der beste Einfall premiert werden, der die Attraktivität der Stadt Meppen in der Innen- und Außenwahrnehmung erhöht, heißt es in der Richtlinie zum Wettbewerb.