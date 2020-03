Wie lange bleibt die Hase-Hubbrücke in Meppen noch in Betrieb? CC-Editor öffnen

Noch ist die Hase-Hubbrücke in Meppen in Betrieb. Foto: Harry de Winter

Meppen. Weiterhin müssen sich in Meppen die Verkehrsteilnehmer auf lange Wartezeiten einstellen, wenn die Hase-Hubbrücke in Betrieb ist. Doch ein Ende des Hebebetriebes scheint in Sicht zu sein.