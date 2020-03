Meppen. Die erste Woche meines Selbstversuches habe ich hinter mir, und damit viel Zeit im Supermarkt und noch mehr Zeit in der Küche. Geholfen haben mir Babysaft, unansehnliche Schokokekse und eine große Portion Disziplin.

Mich von einem auf den anderen Tag ganz ohne Industriezucker zu ernähren, ist mir nicht so schwer gefallen wie erwartet. Seit Aschermittwoch habe ich mich nicht anders gefühlt, hatte weder Entzugserscheinungen noch Heißhungerattacken. Die größte Veränderung ist, wie viel mehr Zeit ich dafür aufwenden muss, meine Mahlzeiten zu planen.

Viel Zeit habe ich damit verbracht, vor Supermarktregalen zu stehen und Inhaltsstoffe zu studieren. Von Astrid Arning, die sich selbst zuckerfrei ernährt und mir zu Beginn der Fastenzeit einige Tipps gab, hatte ich eine Liste mit Bezeichnungen bekommen, hinter denen sich in Fertigprodukten Zucker versteckt.



In die Irre führe zum Beispiel die Bezeichnung Fruktose auf den Etiketten von Fruchtsäften, erklärte sie mir. Fruktose, also der Fruchtzucker, ist in Obst und Gemüse und somit auch in Fruchtsäften von Natur aus enthalten. Steht Fruktose allerdings explizit bei den Inhaltsstoffen, handelt es sich dabei um Fruchtzucker, der künstlich extrahiert und konzentriert wurde, um ihn dem Saft als Süßungsmittel wieder hinzuzufügen.

Inhaltsstoffe statt Nährwerttabelle

Sie riet mir auch, auf der Suche nach künstlichem Zucker auf die Liste der Inhaltsstoffe zu schauen statt auf die Angaben in der Nährwerttabelle. Denn Letztere zeigt nur, wie viel Zucker ein Produkt enthält, unterscheidet dabei aber nicht zwischen natürlicher und extra hingefügter Süße.

Im Supermarkt jedes Fertigprodukt auf einen der 40 Listeneinträge zu überprüfen, war am Anfang gar nicht so leicht. Ich hielt mich an altbekannte Rezepte, bei denen sich leicht auf Industriezucker verzichten lässt. Für Chili-Con-Carne musste ich tatsächlich nur die Kidney-Bohnen durch eine zuckerfreie, aber deutlich teurere Variante ersetzen. An manchen Regalen blieb ich gar nicht erst stehen.



Fündig wurde ich dagegen in der Drogerie: Tomatenpesto, Instant-Gemüsebrühe und Sesam-Cracker ohne Zuckerzusatz. Bei der Babynahrung gibt es sogar eine Auswahl an zuckerfreiem Müsli, kleinen Snacks und Säften. Die sind zwar teuer, waren für mich aber eine willkommene Abwechslung zu Wasser, ungesüßtem Tee und Kaffee.

Spöttische Kommentare im Restaurant

Wie ich erwartet hatte, war das Wochenende nur schwer durchzustehen: Am Samstag waren mein Freund und ich auf den 90. Geburtstag seiner Großmutter eingeladen, der in einer gutbürgerlichen Gaststätte in der Grafschaft Bentheim gefeiert wurde. Während sich alle anderen von Rouladen, Schweinebraten, Kroketten und Rotkohl bedienten, musste ich mich mit Salzkartoffeln ohne Soße und Gemüse zufrieden geben und mir dabei den einen oder anderen spöttischen Kommentar anhören. Schlimmer wurde es allerdings, als der Nachtisch serviert wurde: Vanilleeis mit heißen Kirschen, Herrencreme und Quarkspeise mit Pfirsichen. Da wurden die Blicke in meine Richtung schon mitleidig.

Am Samstagnachmittag entschädigte ich mich mit zuckerfreien Schokokeksen: Als Zuckerersatz standen Datteln auf der Zutatenliste, die zusammen mit Butter und einem Ei püriert werden mussten. Dazu kamen Mehl, Backkakao und gehackte Haselnüsse.

Die Kekse waren nicht besonders ansehnlich und weit von ihren zuckerhaltigen Gegenstücken entfernt, aber für den Moment war ich zufrieden. Erst am Sonntag meldete sich wieder die Lust auf Schokolade, und diesmal fiel mir der Verzicht wirklich schwer. Mindestens zehnmal schaute ich an diesem Nachmittag in den Kühlschrank, nur um ihn mit noch schlechterer Laune wieder zuzumachen. Aber ich blieb standhaft.



Das habe ich gelernt

Gelernt habe ich in dieser ersten Woche zweierlei: Erstens, dass es mir gar nicht so schwer fällt, mich frei von Industriezucker zu ernähren, solange ich vorausschauend einkaufe und eine gesunde Alternative parat habe, wenn doch mal der Heißhunger kommt. Zweitens, dass es meinen Geldbeutel schonen würde, wenn ich neue Rezepte ausprobiere, statt teurere Alternativen für altbekannte Gerichte zu kaufen. In den nächsten Tagen werde ich versuchen, beides umzusetzen.

Der nächste Teil meiner Fastenserie erscheint am Mittwoch, 11. März.