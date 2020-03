Als Investition in die Automatisierung hat Kuipers Technologies nun eine vollautomatisierte Stanzmaschine angeschafft. Foto: Kuipers

Meppen. Von 0 auf 1600 in der Minute? Das schafft nur eine moderne Stanzmaschine. Innerhalb von 60 Sekunden stanzt sie 1600 Löcher in das Blech, stellt Konturen her, formt Bleche um, prägt, graviert oder entgratet. In eine solche vollautomatisierte Maschine der Marke Trumpf hat das Meppener Unternehmen Kuipers Technologies nun rund 1,4 Millionen Euro investiert.