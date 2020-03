Meppen. Gut besucht war auch das „2020er-Happening“ mit Rehbergs Rockkappelle im Kossehof in Meppen. Tolle abwechslungsreiche Live-Music und beste Partylaune waren bis nach Mitternacht angesagt.

