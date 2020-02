Sterillium und Co. werden im mittleren Emsland knapp. Foto: Clara Gohlisch

Meppen. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus stiegt in Deutschland an. Das führt zu großen Sorgen und Ängsten bei der Bevölkerung. Auch Emsländer bereiten sich für den Fall einer großen Ausbreitung vor. Das führt zu Engpässen in den Apotheken.