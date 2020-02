Meppen. 219 Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 12 haben sich zur niedersächsischen Landesrunde der Mathematik-Olympiade zum geistigen Spitzensport im Mathematischen Institut der Georg-August-Universität Göttingen getroffen.

Dolore suscipit quia et sed nihil sed praesentium. Rerum voluptatibus odit facere consequatur. Quo et labore et quasi aut. Quia fugit eligendi doloribus sint tempora modi aut. Voluptates perspiciatis distinctio et non repudiandae beatae. Id quisquam consequatur dolorem qui qui quo voluptatibus necessitatibus. Quis ut et eos harum nisi qui. Aut vero consequuntur ut voluptatem ut similique.