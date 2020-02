Groß Berßen. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Fahndung nach einem Diebstahl in Groß Berßen um Mithilfe. Einer der mutmaßlichen Täter hat mit einer gestohlenen EC-Karte Geld an einem Automaten abgehoben und wurde dabei gefilmt.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, kam es bereits am 6. September 2019 zu dem "Einschleichsiebstahl" auf ein landwirtschaftliches Anwesen in Groß Berßen. Die unbekannten Täter erbeuteten zwischen 16.30 und 18.30 Uhr Bargeld, Schmuck und eine EC-Karte samt hinterlegter Geheimnummer.

Im Anschluss hoben sie bei der Volksbank Haselünne Geld ab und versuchten es noch einmal vergeblich bei der Emsländischen Volksbank in Twist.



Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952-93450 entgegen.