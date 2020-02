Meppen. Opfer falscher Polizisten ist eine Frau aus Meppen geworden, die einer kriminellen Bande nach Telefonanrufen 96.000 Euro aushändigte. Vor dem Landgericht hat jetzt der Prozess gegen drei der Täter begonnen.

