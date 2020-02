Hubbrücke in Meppen wieder in Betrieb CC-Editor öffnen

Die Hubbrücke in Meppen ist aufgrund steigender Wasserstände wieder in Betrieb. Foto: Carola Alge

Meppen. Dauerregen am Wochenende. Die Folge: steigende Wasserstände an den Flüssen Hase und Ems. Die Hase-Hubbrücke Meppen musste deshalb wieder in Betrieb genommen werden.