Meppen. Die Sportwirtschaftsgala Emsland am 2. März 2020 bei ELA Container in Haren kostet rund 25.000 Euro. Dabei ist Ulrich Boll, Vorsitzender des Wirtschaftsverbandes Emsland, bereits auf der Suche nach dem Austragungsort 2021. Wie er im Interview mit der Redaktion sagte, "im nördlichen Emsland".

