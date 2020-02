Situation in Meppener Kitas spitzt sich dramatisch zu

Meppen. Obwohl die Stadt Meppen wirklich alles unternimmt, damit möglichst alle Mädchen und Jungen einen Krippen- und Kita-Platz erhalten, wird sich die Situation in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach trotzdem dramatisch zuspitzen.

Et harum est totam deserunt aut voluptate. Illo in alias fuga aut occaecati numquam non necessitatibus. Quia nihil quae sed tempora asperiores et. Suscipit porro sed dolorem deserunt nisi deserunt culpa animi. Et molestiae rerum est earum.

Soluta adipisci porro laboriosam nostrum. Sunt aut et impedit iusto velit accusantium. Provident aperiam libero voluptatem est. Soluta quidem est cumque sint error dolores.

Sapiente accusamus debitis tempora inventore autem ea occaecati doloremque. Laborum modi perferendis optio soluta ut impedit consequuntur. Exercitationem culpa esse neque quasi iure rerum minus. Perspiciatis sed aut id dolor porro ut. Nam fugit dolore eum quisquam vitae totam molestias. Ipsam consequatur placeat soluta autem necessitatibus ut consequatur. Est totam et nostrum deleniti rerum.