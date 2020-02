Er kommt nach Meppen: Der original-DFB-Pokal. Foto: dpa

Meppen. Es ist ein schöner Traum: Der SV Meppen gewinnt den DFB-Pokal und der Pott kommt dafür in die Kreisstadt. So weit ist der Drittligaverein bekanntlich noch nicht, aber der Pokal ist in der kommenden Woche tatsächlich hier zu bestaunen. Und zwar das Original.