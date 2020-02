Meppen. Schüler der Grundschule Fullen haben sich mit Umweltschutz und Plastikvermeidung auseinandergesetzt. Das Ergebnis: Ein eigens getischlerter Baum mit selbstgestalteten Stofftaschen im Marktkauf in Meppen-Nödike.

