Polizei sucht Zeugen 20.000 Euro Schaden: Diebe stehlen in Meppen große Mengen Kupfer Von Philip Jesse | 03.10.2023, 12:50 Uhr

Am vergangenen Wochenende sind Kupferdiebe in Meppen am Werk gewesen und haben Kupfer im Wert von rund 20.000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.