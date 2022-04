Der derzeitige Vorsitzende, der Herzlaker Samtgemeindebürgermeister Ludwig Pleus, blickte auf gemeinsame Erfolge zurück und schilderte einen Ausblick in die vierspurige Zukunft. „Wir wollen keinen Ausbau der E233, damit wir schneller aneinander vorbeifahren können, sondern damit wir in unserer Region enger zusammenarbeiten können“, sagte Ludwig Pleus. Nach einem sehr erfolgreichen Start bei der regionalen Finanzierung der niederländischen E233 (A37) habe der Städtering in den vergangenen 20 Jahren auch immer mehr Mitglieder auf deutscher Seite verzeichnen können. Jetzt sei der Städtering sogar Planungspartner des vierstreifigen Ausbaus.

Bürgermeister Pleus bedankte sich ausdrücklich bei der Ems-Dollart-Region, den Landkreisen Emsland und Cloppenburg und dem Straßenbauamt in Lingen für die gute Zusammenarbeit bei der E233. Als Geburtstaggeschenk für den Städtering wünscht sich der Vorsitzende schnellstmöglich eine durchgängig vierspurige Europastraße. Der Kreisbaurat des Emslandes, Dirk Kopmeyer, erläuterte den Planungsstand der E233. Dabei wies er auf die wichtigen letzten Schritte bis zum Baurecht des Ausbaus hin. Vorab tagten das Präsidium und die Lenkungsgruppe im „Stadhuis“ der 32000-Einwohner-Stadt Meppel. Wethouder Bouke Durk Wilms der Gemeinde Emmen wurde zum neuen stellvertretenden Vorsitzender gewählt. In einem Referat über die Kommunen, Wirtschaft und Wissenseinrichtungen in der Städteregion berichtete Marijn Molema von der Hochschule Windesheim in Zwolle. Anschließend besichtigte die Delegation die Firma Royal FrieslandCampina in Meppel, die in Deutschland auch die Marke Landliebe vertreibt.