Archivfoto: Volmer

Meppen. Schnäppchenjäger aufgepasst: Die Lagerkehraustage stehen am Wochenende in Meppen an. Am Samstag und Sonntag bieten 14 Geschäfte Restbestände aus ihren Lagern zu reduzierten Preisen an. Das Angebot reicht von Elektrogeräten bis hin zu Mode- und Sportartikeln.