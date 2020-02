Auf der Nödiker Straße in Meppen kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen. Foto: Polizei Meppen

Meppen. Gleich sieben Fahrzeuge waren am Dienstagmorgen in einen Verkehrsunfall in Meppen verwickelt. Drei Menschen wurden verletzt.